أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 16 يونيو إلى 22 يونيو.



وبحسب بيان لوزارة التضامن، اليوم الجمعة، جاءت تلك الأنشطة كما يلي:

الجمعة 16 يونيو:

- دعما للأسر الأولى بالرعاية، المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى تقرر صرف 2,5 مليون جنيه مصري لإجمالي 8,500 أسرة في استقبال عيد الأضحى المبارك.

- وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ 16 مشروعا خدميا بمحافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنوعت بين مراكز تنمية للاسرة والطفولة ومراكز تأهيل لذوي الإعاقة وحضانات ووحدات اجتماعية بهدف توفير خدمات أفضل للمواطن.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يواصل تنفيذ فعاليات المرحلة الثانية من التدريبات في 140 قرية بقرى حياة كريمة، مستهدفاً المقبلين على الزواج من الجنسين بتدريب 3,620 من المقبلين على الزواج.



السبت 17 يونيو:

- وزارة التضامن الاجتماعى توقع اتفاقيات تعاون مع 4 شركاء من الجمعيات الأهلية بقيمة 70 مليون جنيه، في اطار تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتدريب من أجل التشغيل.

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي يستمر في تنفيذ ورش التوعية بممارسات الوقاية ضد كوفيد 19 في 7 محافظات بالتعاون مع وزارة الصحة واليونيسف، مستهدفين توعية أكثر من 21 الف من اولياء الامور اطفال الحضانات.

- استمرار أعمال النسخة الثالثة للبرنامج التدريبى لبناء قدرات الجمعيات العاملة في مجال التشغيل والتدريب، والمنفذ تحت مظلة برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية.



الأحد 18يونيو:

- القباج تترأس اجتماعًا موسعًا مع وفد البنك الدولي لمناقشة آفاق التعاون بشأن برامج الحماية الاجتماعية، واستعراض الإنجارات على مستوى مجالات العمل المشترك ببرامج الحماية الاجتماعية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرا عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية خلال العام الدراسي 2022-2023، وتصرح عن انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية الى 0.3% مقابل 12% عام 2017

- وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة انقاذ الطفولة، تنفذ لقاء تدريبي لأعضاء اللجان المحلية للاسر البديلة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

- وحدة التضامن بجامعة السويس تنفذ زيارة لدور الرعاية بهدف التدريب الميدانى لطلبة كلية الآداب، للتعريف بخدمات الدور وتقديم الدعم النفسى لابناء مصر بدور الرعاية.



الاثنين 19 يونيو:

- القباج تشهد اجتماعا موسعا مع مجلس أمناء مؤسسة "SOS" لمناقشة خطة توفير السكن الآمن والعيش الكريم لبنات وأبناء الدار في إطار خطة تنفيذ الرعاية اللاحقة للبالغين والبديلة للأطفال، وإعادة تسكين من هم قبل 18 سنة.

- القباج تشارك في اجتماع لجنة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، وتستعرض إنجازات التعاون بشأن برنامج تطوير منهجية التعليم والتدريب الخاصة بالطفولة المبكرة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع استمرار عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية، وتطمئن على الحجاج المتواجدين في المشاعر المقدسة، وتعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لتذليل أى صعوبات تواجه الحجاج في أداء المناسك.

- التضامن الاجتماعي، تشارك صندوق تحيا مصر بهجة العيد في الأسمرات، بحضور الثقافة والتنمية المحلية، ويسلموا 66 طن مواد غذائية و6 أطنان لحوم و70 ألف قطعة ملابس وتجهيز 100 عروسة من الأولى بالرعاية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة نتائج دراسة "دور التعاونيات في مصر"، وتستعرض رؤية الوزارة في تطوير التعاونيات الإنتاجية وتصرح بأن حجم الاعمال للاتحاد عن عام 2022 يبلغ 13 مليار جنيه.

- بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الاسكوا، انطلاق اعمال ورشة العمل الثانية لتصنيف الإعاقات، بهدف الوصول إلى نماذج معدلة وأحدث طرق تحديد وتقييم الإعاقات المختلفة في مصر.



الثلاثاء 20 يونيو:

- القباج تفتتح مؤتمر"المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة" بمكتبة الإسكندرية، بحضور الشريف وقنصوة وزايد، وتتفقد معرضًا لمنتجات الجمعيات الأهلية من مختلف محافظات الجمهورية

- التضامن الاجتماعى تطلق حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح"، بهدف التوعية بقضايا الأسرة والتنمية والبداية من قرية أبيس بالإسكندرية.

- فعاليات للتضامن الاجتماعى في شهر التربية الإيجابية بمشاركة الرائدات الاجتماعيات بجميع المحافظات، والفعاليات تشمل تنظيم ندوات حول التربية الاسرية الإيجابية، وأنشطة للطفولة المبكرة، وبرنامج "مودة" لإعلاء قيمة الأسرة والتربية الوالدية.

- الهلال الأحمر المصرى يختتم مجموعة من جلسات الدعم النفسى والاجتماعى ضمن مشروع تقديم الخدمات الصحية ودعم المجتمع المقدم للاجئين والمهاجرين أثناء وما بعد الكوارث.



الأربعاء 21 يونيو:

- فى إطار اليوم العالمىِ لمكافحة تعاطى المخدرات، وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بالمنيا، وتنفيذ الأنشطة وورش التدريب المهني للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة.

- حول تجربة المدارس المصرية اليابانية، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد لقاءاً علمياً موسعاً لمناقشة الفرص والتحديات والتوقعات، بمشاركة خبراء من وزارة التربية والتعليم.

- لجنة تطوير المناطق بديلة العشوائيات بوزارة التضامن تتعاون مع كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان لبدء عمليات المسح الشامل للمناطق بديلة العشوائيات بروضة السيدة ومنطقة أرض الخيالة، وتطور مرصد مجتمعي لرصد لاتجاهات والسلوكيات المجتمعية للعمل على تعديلها.

- تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف بنك ناصر الاجتماعي معاشات شهر يوليو عن طريق جميع فروع البنك ومن خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ فوري.



الخميس 22 يونيو:

- وزيرة التضامن الاجتماعى ترأس اجتماع لجنة مراجعة مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة، بحضور الشركاء من الحانب الحكومي والأهلي، بهدف تحسين سبل الرعاية الأسرية وشبه الأسرية وتوفير حياة كريمة لأبناء مصر أثناء طفولتهم وبعد تخرجهم.

- اكتمال وصول حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، ووزيرة التضامن الاجتماعي على تواصل دائم مع البعثة للإطمئنان على الحجاج، ولمتابعة استعدادات التصعيد على عرفات.

- في إطار شهر التربية الإيجابية، وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة "الأب القدوة"، بالتعاون مع مجموعة العربي، وبحضور وتكريم الفنان محمد صبحي، والمايسترو سليم سحاب، ومجموعة من الآباء المتميزين في أداء دورهم كأزواج وكآباء للحفاظ على كيان الأسرة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشيد بنتائج البعثة المصرية في الأولمبياد الخاص بالعاصمة الألمانية برلين، وتؤكد بأن أبطال مصر يقدمون أداء متميزًا وينافسون في مختلف الألعاب.







