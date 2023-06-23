 هجوم بطائرة درون يضرب القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد - بوابة الشروق
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هجوم بطائرة درون يضرب القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد

وكالات
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 9:40 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 9:40 م
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، أن هجوما بطائرة بدون طيار "درون"، استهدف بلدة القرداحة، مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، بقذيفتين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح طفيفة.

وجاء الهجوم بعد يوم من نشر الوكالة نبأ عن تنفيذ هجوم بطائرة درون على بلدة سلحب، التي تسيطر عليها الحكومة في شمال غرب سوريا بالقرب من مناطق سيطرة فصائل المعارضة، مما أسفر عن مقتل امرأة وطفل.

ويأتي الهجومان على القرداحة وسلحب، اللتين تفصل بينهما مسافة 35 كيلومترا، وسط تصاعد للقتال في الشمال الغربي في ظل عمليات قصف متبادلة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة على بعض الخطوط الأمامية، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت المعارضة السورية إن طائرات حربية روسية استهدفت في الآونة الأخيرة مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وأضافت مصادر من الجانبين أن القوات الحكومية السورية عززت انتشارها في بعض المناطق الأمامية.

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