توصيل المياه لحديقة فيكتوريا بحي المعادي جنوب القاهرة

أكد اللواء طارق بحيرى رئيس حي المعادي، جنوب محافظة القاهرة، على توصيل المياه لحديقة فيكتوريا بنطاق الحى، لسهولة ري الأشجار والنباتات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بالارتقاء بالمساحات الخضراء بالشوارع والميادين.

وأضاف بحيري، اليوم الجمعة، أن الجهات المعنية بفرع هيئة النظافة تواصل رفع كفاءة وتجريد الشارع وادى النيل من خلال الحملات، مشيراً إلى رفع مخلفات شجرة بشارع عرابي خلف السفارة السودانية، بواسطة رجال المتابعة الميدانية ومعدات الحى.

وأشار رئيس حى المعادي، إلى إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 47 شارع النادي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على معدات البناء وإيداعها بمخزن الحي.