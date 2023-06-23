عمرو أديب: ضرورة اجتماعية تمنع مصر من التحرك بالسرعة التي يطلبها صندوق النقد

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تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن علاقة مصر وصندوق النقد الدولي في أعقاب المفاوضات الجارية بخصوص القرض الذي يمنحه الصندوق لمصر بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، والذي يفتح الباب لبرامج أخرى تبلغ 14 مليار دولار.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «هو صندوق النقد عدو ولا حبيب؟.. عاوز مصلحتنا ولا عاوز يضرنا.. هل هو عاوزنا نفشل وحاططنا في دماغه؟.. الصندوق بيقول إنتو اتفقتوا معانا على حاجات لازم تعملوها علشان أديكم تسهيلات».

وأوضح أديب، أن مصر لديها ضرورة اجتماعية ولا يمكنها التحرك بالسرعة التي يطلبها الصندوق، لافتا إلى خيارين أمام مصر في هذا الجانب.

وتابع: «يا إما مصر توافق على الشروط أو تبلغ الصندوق أنها لن تُكمل هذا المسار وستسلك طريقا آخر».

وذكر أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن استمرار الدولة في دعم الفئات غير القادرة، بجانب مواصلة جهود دعم الصحة والتعليم.

واستكمل: «صندوق النقد لا حلو ولا وحش.. إحنا كنا من سنتين فرحانين بالصندوق واللي بيقوله علينا.. لكن الصندوق لازم يكون عنده شوية صبر علينا».