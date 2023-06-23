مصادر: لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني تعتزم الموافقة على طلبيات دفاعية بـ11 مليار يورو

يعتزم مشرعون ألمان التوقيع في أوائل الشهر المقبل، على خطط للحكومة خاصة بشراء 60 طائرة هليكوبتر من طراز بوينج شينوك وثلاث سفن مراقبة بحرية بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار يورو (11.9 مليار دولار)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة على الخطط الحكومية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار أولاف شولتس، كان طلب الموافقة على إنفاق 6.9 مليار يورو على شراء 60 طائرة هليكوبتر طراز سي إتش-47 إف، بالإضافة إلى 750 مليون يورو إضافية للبنية التحتية والصيانة.

وأضافت المصادر المطلعة أنه نظرا لتجاوز التكاليف، فإن الحكومة الائتلافية طلبت أيضا الإذن بزيادة التمويل المخصص للسفن الثلاثة - المصنعة من قبل شركة إن في إل بي.في. آند كو ومقرها بريمن - إلى حوالي 3.45 مليار يورو، من مبلغ أصلي قدره 2.1 مليار يورو.

وقالوا إن أعضاء البرلمان في لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب التابع للبرلمان سيوافقون على خطط الإنفاق في جلسة ستنعقد في برلين في الخامس من يوليو المقبل.