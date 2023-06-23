كشف نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه يحلم بالعودة لفريقه السابق سانتوس البرازيلي.

قال نيمار في تصريحاته مع قناة باند سبورتس:"أحلم بالعودة للعب في البرازيل مرة أخرى، واللعب لسانتوس مجددا، وأتمنى أن يحدث ذلك يوما ما، لأن كرة القدم مليئة بالمفاجآت".

تابع:"أنا أعرف موهبتي، وماذا يمكنني أن أفعل، كرة القدم ليست لعبة فردية، لكن يتم إلقاء اللوم دائمًا على أفضل اللاعبين".

وأضاف:"رأينا حالة ميسي ، الذي كافح مع المنتخب الوطني لكنه في النهاية فاز بلقب كأس العالم ، لأنه كان هناك فريق ساعده ولعب من أجله ".

وأكد:"أنا أفتقد اللعب لكرة القدم، إنه لأمر مروع أن تُحرم من المباريات، أن تُصاب, أحب دائما أن أكون في الملعب, لذا تخيلوا أن يدوم ذلك بين 4 إلى 5 أشهر، لقد ولدت من أجل لعب كرة القدم".

وواصل:"لا أتفق مع الانتقادات الموجهة إليّ بخصوص ما أفعله خارج الملعب لأن هذه هي حياتي الشخصية".

وأتم:"لم أهرب أبدًا من أي اتهام، بل على العكس تماما، لكن لو كرة القدم لعبة فردية، لكنت حققت بالفعل كل أهدافي".