أوقاف دمياط تعلن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك

أعلنت مديرية أوقاف دمياط، عن أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية لاستقبال المصلين.

وأوضح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، في بيان له اليوم، أنه تم تجهيز أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى بمحافظة دمياط، لأداء صلاة العيد، وأماكن للمواطنين في الساحات أو المساجد التي جرى تخصيصها للصلاة، والتي يبلغ عددها 26 ساحة.

ونستعرض أبرز أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في دمياط وهي كالتالي:

- مسجد دعوة الحق بدمياط.

- مسجد النور بشطا بدمياط.

- مسجد المظلوم بدمياط.

- ساحة ميدان الساعة بدمياط.

- ساحة مركز الشباب بمدينة عزبة البرج.

- مسجد الرحمة بالعنانية بدمياط.

- ساحة مركز شباب عزبة البط بدمياط.

- ساحة المسجد الكبير بقرية الخياطة

- ساحة ملعب قرية الشيخ ضرغام.

- مسجد الخليفة بقرية البصارطة.

- مسجد النور بقرية أولاد حمام.

- ساحة استاد رأس البر مسجد الرحمة برأس البر.

- مسجد الهدى النبوي بقرية الرحامنة.

- مسجد الرحمة بقرية الرحامنة.

- ساحة مركز شباب قرية أولاد خلف.

- مسجد الحديدي بمركز بفارسكور.

- ساحة مركز شباب مدينة السرو.

- ساحة مركز شباب قرية ميت الخول.

- ساحة مركز شباب قرية كفر المياسرة.

- ساحة مركز شباب مدينة ميت أبو غالب.

- مسجد الكبير بمدينة ميت أبو غالب.

- مسجد أبو العنين بمدينة ميت أبو غالب.

- ساحة مركز شباب كفر سعد.

- ساحة استاد دمياط الجديدة.

- ساحة الحديقة الدولية بدمياط الجديدة.

- ساحة مركز شباب مدينة كفر البطيخ.

وأكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف، أنه جارٍ متابعة تجهيزات ساحات صلاة عيد الأضحى 2023 ميلادية في دمياط، من خلال المفتشين بالمديرية وإدارات الأوقاف الفرعية والمرور على جميع الساحات وتجهيزها ضمن اعمال استعدادات عيد الأضحى بدمياط، والتأكد من جاهزيتها، بجانب متابعة المساجد التي جرى السماح بها لأداء صلاة العيد، ومتابعة سير التجهيزات حتى بعد أداء الصلاة.