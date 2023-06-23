إصابات واعتقالات خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابات واعتقالات خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وذكرت المصادر أن شابين أصيبا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق لدى مداهمة قوات إسرائيلية المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.



وبحسب المصادر شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات خلال عملية المداهمة شملت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.



وفي السياق، أصيب شاب بالرصاص الحي في الصدر والعشرات بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة دير دبوان الرئيسي شرق رام الله.



وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن مستوطنين حاولوا التسلل إلى البلدة من مدخلها الرئيسي وأشعلوا النيران فيها وتصدى لهم الأهالي وأجبروهم على الانسحاب.



وأضافت أن قوات إسرائيلية أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة باتجاه الشبان والرصاص الحي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر، والعشرات بالاختناق.



من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت ستة فلسطينيين فجر اليوم من أنحاء الضفة الغربية، جرى إحالتهم إلى التحقيق بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.