توصلت زامبيا إلى اتفاق من حيث المبدأ، لإعادة هيكلة 3ر6 مليار دولار، في صورة ديون، مع مقرضين ثنائيين، مما يشكل سابقة لقائمة متزايدة من الدول، التي تكافح لخدمة التزاماتها المالية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة إن رئيس زامبيا، هاكيندي هيشيليما وصف الاتفاق بأنه "معلم مهم في رحلتنا نحو الانتعاش الاقتصادي والنمو"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأضاف أنه "نيابة عن شعب زامبيا، أشكر دائنينا الرسميين بسبب مشاركتهم ودعمهم المستمرين".

ويمثل الاتفاق أول تخفيف من أعباء الديون ، تحصل عليه دولة نامية، بموجب "الإطار المشترك لمجموعة العشرين"، الذي يجلب الدول الدائنة التقليدية لنادي باريس، حول نفس طاولة التفاوض مع الصين والهند.

ومازالت التفاصيل غير واضحة، بخلاف اتفاق الدائنين، بقيادة الصين وفرنسا على تمديد آجال استحقاق قروضهم، على مدار حوالي 20 عاما، مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات، طبقا لما ذكره مسؤول فرنسي، الذي أعلن عن الاتفاق أمس الخميس.