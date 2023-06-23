اليابان تنفي زعم بايدن إقناع كيشيدا بزيادة الإنفاق الدفاعي

نفت اليابان، اليوم الجمعة، ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه أقنع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بزيادة الإنفاق الدفاعي لطوكيو.

وجاء النفي بعدما قال بايدن في حفل استقبال بكاليفورنيا في وقت سابق الأسبوع الجاري، إن اليابان زادت نفقاتها الدفاعية بشكل كبير نتيجة لقيامه بإقناع كيشيدا بذلك خلال 3 جولات سابقة من المحادثات بينهما، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة ، إن طوكيو أبلغت واشنطن أن تصريحات بايدن "مضللة" لأن اليابان قررت زيادة موازنتها الدفاعية من جانبها، مضيفا أن نوايا الرئيس الأمريكي غير واضحة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، تعهدت حكومة كيشيدا بأن تضاعف تقريبا موازنة الدفاع اليابانية بحلول نهاية مارس عام 2028 بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسط تهديدات عسكرية متزايدة من جانب دول الجوار، مثل الصين وكوريا الشمالية.