شولتس يؤكد أهمية المسؤولية المشتركة للدول في مكافحة الجوع والفقر والتغير المناخي

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أهمية المسؤولية المشتركة للدول في مكافحة الجوع والفقر وكذلك التغير المناخي.



وجاء ذلك خلال مشاركة السياسي الاشتراكي الديمقراطي في لقاء قمة حول النظام المالي العالمي عُقِد في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة.



وقال شولتس: "الكثير من الدول، ولاسيما الدول الواقعة في الجنوب العالمي، يتعين عليها التغلب على تحديات جسام، وهذا يجمع بين الكثير من الأمور الموجودة بالفعل، وهي التحدي الخاص بالنمو ومكافحة الجوع والفقر، وعلاوة على ذلك القيام بالتدابير اللازمة للتعامل مع التغير المناخي الذي أحدثه الإنسان".



وأعرب شولتس عن اعتقاده بأهمية إدارك المسؤولية المشتركة والنقاش حول كيفية نجاحها.



ورأى شولتس أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ الكثير من التدابير المجدية ولاسيما في تمويل المناخ، مشيرا إلى أن ألمانيا قدمت تعهدات واسعة النطاق في هذا الشأن، مضيفا: "وسنواصل الوفاء بذلك ونحن نشعر بالتزام تجاه تعهداتنا".



وطالب شولتس بالتأكد من استمرار بقاء فرص التنمية، ورأى أن من المهم لهذا السبب التعاون في إطار ما يعرف بالشراكات من أجل التحول العادل في الطاقة في مكافحة التغير المناخي. كما طالب المستشار الألماني بالمضي قدما في القضية الخاصة بكيفية ضمان معالجة المواد الخام في أماكنها أولا.



يذكر أن القمة أقيمت منذ أمس الخميس وشارك فيها ممثلون عن نحو 100 دولة ومنظمة دولية ومصرف تنموي لمناقشة الهيكل المالي العالمي وتوفير نظام مالي تضامني لحماية المناخ ومكافحة الفقر.