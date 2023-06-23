ضبط سيدة بعد سرقة محل ذهب بكوم أمبو في أسوان

مصطفى بكري: الكونجرس قدم مليارا و200 مليون في 2011 لصناعة الفوضى في مصر

الجالية المصرية في باريس تنظم وقفة ترحيبًا بالرئيس خلال زيارته لفرنسا

الأوقاف: الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام.. فيديو

مصطفى بكري: مرسي دخل الاتحادية قبل أن يؤدي اليمين وطلب تغيير الأثاث