ضبط سيدة بعد سرقة محل ذهب بكوم أمبو في أسوان

ألقت مباحث كوم أمبو القبض علي سيدة قامت بسرقة قيراط ذهبي من محل ذهب بمنطقة الصاغة بمدينة كوم أمبو في أسوان.
تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغا من قوة تأمين صاغة كوم أمبو يفيد بضبط سيدة قامت بسرقة قيراط ذهبي من محل ذهب.
انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن سيدة كانت ترتدي النقاب دخلت محل ذهب وطلبت شراء قيراط ذهبي وأثناء فحصه استغلت انقطاع التيار الكهربائى بالمنطقة قامت بالهروب بحوزتها القيراط الذهبي.
وتمكن صاحب المحل من تتبعها وضبطها وبتفتيشها عثر علي القيراط الذهبي الخاص به واثنين آخرين قامت بسرقتهم من محلين بنفس المنطقة.
قامت قوة من المباحث بضبط السيدة وبحوزتها المضبوطات لديوان المركز.