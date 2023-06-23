انتخاب المغرب عضوًا بلجنة القضاء على التمييز العنصري

انتخب المغرب في شخص عبد الرحمن التلمساني، لمنصب عضو بلجنة القضاء على التمييز العنصري للفترة 2024-2027، بأغلبية 153 صوتًا من أصل 181 من الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة، بمناسبة الاجتماع الـ30 للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، الذي عُقد بنيويورك.

ويعد هذا الانتخاب، وهو الأول من نوعه للمغرب، ويأتي تجسيدا للمصداقية والثقة اللتين تتمتع بهما الجهود التي يبذلها المغرب، في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما في مجال مكافحة التمييز.

وبذل المغرب، جهودًا كبيرة في مكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية على الصعيدين المحلي والدولي، تجسدت بشكل خاص في أوجه التقدم التي تضمنها دستور 2011 واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 يونيو من كل عام يومًا دوليًا لمكافحة خطاب الكراهية، بمبادرة من المغرب.

ويعد الخبير المغربي الذي انتخب لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري، عبد الرحمن التلمساني، هو عنصر ملتزم في المجتمع المدني، معروف بمساره الطويل في مكافحة التمييز والنهوض بثقافة العيش المشترك.

وتتكفل لجنة القضاء على التمييز العنصري، المكونة من 18 خبيرا مستقلا، بتتبع تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.