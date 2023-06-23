ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قائمة ضيوف العشاء الرسمي الذي شهده البيت الأبيض على شرف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مساء الخميس، ضمت أسماء بارزة وعمالقة الصناعة.



وأضافت الصحيفة أن حفلات العشاء الرسمية دائما ما تشهد مزيجا من واشنطن وهوليوود، حيث يدعى إليها المشاهير الذين تربطهم صلات بالدولة المدعوة.



لكن لم تكن قائمة الضيوف قوية للغاية؛ وكان أبرز الأسماء بين الحضور بخلاف أسطورة التنس بيلي جين كينج، المخرج نايت شيامالان، وكان الوجه الأكثر شهرة من هوليوود هو موليك بانشولي.



وتساءلت "واشنطن بوست" عما إذا كان مودي قائدا محافظا للغاية أم أن الأمر كان بمثابة إشارة إلى أن العشاء كان يدور حول الدبلوماسية الجادة، مع تصاعد مكانة الهند بالساحة العالمية؛ إذ أنها باتت أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأكبر ديمقراطية، وحصن محتمل ضد الصين.



وقالت الصحيفة إن الإقبال كان أفضل من وادي السيليكون؛ حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك، إلى جانب ضيوف آخرين، من بينهم: آن وجسيكي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "23 أند مي"، والرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا، والمدير التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي.



وكان هناك مشرعون أمريكيون من أصل هندي ينتمون للحزب الديمقراطي، من بينهم: النائبة براميلا جايابال، والنواب آمي بيرا، وراجا كريشنامورثي، وشري ثانيدار.



وأضافت الصحيفة الأمريكية أن نجل الرئيس، هانتر بايدن، كان ضمن قائمة الضيوف لكنه ظل بعيدا عن المراسلين، إذ لم تكن الآراء جيدة في حضوره عشاء رسمي في نفس الأسبوع الذي أقر فيه بالذنب في جريمتين متعلقتين بالضرائب.



وفي المقابل، توافد الضيوف مرتدين الساري الملون وزي لانجا تشولي.

واختارت حفيدة الرئيس الأمريكي، نعومي بايدن، فستانًا فضيًا مزينًا بالترتر، فيما ارتدت عمتها، آشلي بايدن، عباءة وردية اللون مطرزة من الأكتاف.



واختار مصمم الأزياء ورجل أعمال الأمريكي رالف لورين وزوجته، ريكي لورين، بذلات سهرة غامقة اللون.



ووجه أحد الصحفيين سؤالا إلى لورين، قال فيه: "كيف تصف طراز السيدة الأولى؟"، فأجاب بخجل: "جيد جدا".



وذكرت "واشنطن بوست" أنه يجب عليه أن يفكر بهذه الطريقة لأنها ارتدت فستانا من تصميمه لهذه لأمسية.



وارتدت جيل بايدن ثوبا لامعا باللون الأخضر الزمردي، في إيماءة إلى العلم الهندي ولونها المفضل.



ورأت الصحيفة الأمريكية أن إدارة بايدن قدمت مبادرة لطيفة لعالم الموضة خلال عشاء الخميس، مع مودي؛ من خلال مشاركة مجموعة من الأسماء البارزة في عالم الموضة.



وذكرت الصحيفة أنه إلى جانب لورين، شاركت في الأمسية أيضًا مصممة الأزياء اللبنانية المقيمة في نيويورك، ريم عكرا، والمديرة الإبداعية في "ديور"، ماريا جراتسيا كيوري، لافتة إلى أن كل ضيف من عالم الموضة والأزياء كانت له صلة بالأمسية.



وأضافت الصحيفة أن لورين صمم ثوب السيدة الأولى إلى جانب فستان زفاف حفيدة بايدن في نوفمبر الماضي، كما أن عكرا هي المصممة المفضلة لدى السيدة الأولى.



ورأت "واشنطن بوست" أن العشاء الرسمي كان أقل توهجا، وربما دعي المصممين لإضفاء قوة النجومية عليه. لكن كان حضورهم أيضًا بمثابة تلميح للطريقة التي ربما تفكر بها إدارة بايدن بشأن الموضة.



وذكرت الصحيفة أن الأمر لا يتعلق بما ترتديه السيدة الأولى أو الرئيس أو ضيوفها، بل يتعلق أكثر بما تعنيه تلك الأزياء وصانعيها.



ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن ليست مدينة صديقة للموضة بحد ذاتها، حتى أن سؤال المسئولين المنتخبين عما يرتدونه غالبًا ما يثير الضحك أو التعجب.



وهناك زي موحد، أو على الأقل قواعد لباس ذات معايير صارمة، والتي لا يجرؤ سوى قلة على الخروج عنها.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، من الصعب تحديد ما إذا كانت إدارة بايدن تبني جسرًا أكثر رسمية لصناعة الأزياء.