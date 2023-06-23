تقرير: نظام أمريكي متطور رصد صوت انفجار بمنطقة اختفاء الغواصة تيتان

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن البحرية الأمريكية رصدت الأحد الماضي صوت انفجار غامض في المنطقة التي اختفت فيها الغواصة "تيتان" التي كانت تحمل 5 أشخاص كانوا في طريقهم لمشاهدة حطام سفينة تايتانيك.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين مشاركين في البحث قولهم إن نظاما عسكريا أمريكيا سريا للكشف الصوتي مخصص لمتابعة الغواصات المعادية كان يتابع الغواصة "تيتان" بمجرد انقطاع الاتصالات عنها، ليتم بعد ذلك رصد ما اشتبه في أنه انفجار داخلي للغواصة.

وبادرت البحرية الأمريكية بالاتصال بخفر السواحل لإبلاغها بما توصلت إليه، حيث رُكزت عمليات البحث في المنطقة التي رصد فيها الانفجار، وعثر فيها أمس الخميس على حطام السفينة المفقودة.

وأكد مسئول في البحرية الأمريكية أنه رغم أن التحليلات التي أجراها الخبراء لم تجزم بأن الانفجار آت من الغواصة "تيتان" نفسها، إلا أن قرار المسئولين كان إبلاغ فرق البحث بتلك المعلومات أثناء عملية الإنقاذ، لتركيز جهود البحث في المنطقة التي أتى منها الصوت.

وأشارت "وول ستريت جورنال" لأسباب تتعلق بالأمن القومي لم تكشف البحرية الأمريكية عن اسم نظام الرصد المتطور الذي يستخدم لكشف أي اختراق من طرف غواصات معادية.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة طورت أنظمة الرصد الصوتي لديها بعد الحرب العالمية الثانية للكشف عن الغواصات المعادية في المحيطين الأطلنطي والهادي.

وكان قائد في خفر السواحل الأمريكي قد أعلن، أمس الخميس، أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة "تيتان" قد لقوا حتفهم جراء انفجار "كارثي" في أعماق المحيط الأطلنطي.