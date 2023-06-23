مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية

هاجم المستوطنون الإسرائيليون، ليل الخميس، المواطنين الفلسطينيين، في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيب برضوض، في هجوم للمستوطنين على المواطنين جنوب "الخليل"، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتقلت أحد المُصابين.

وأضافت المصادر أن مجموعة من مُستوطني مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة مسافر يطا، النائية جنوب الخليل، هاجمت بحماية من قوات الاحتلال، الرعاة ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض، وتحطيم زجاج منزل أحد المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا من المعتدى عليهم، والذي أصيب بحالة إغماء بعد اعتداء المستوطنين عليه.

وفي القدس المحتلة، أصيب خمسة فلسطينيين، في هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة "سلوان" الواقعة إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمها تعاملت مع خمس إصابات، جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في بلدة سلون، بالضرب وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وفي وسط الضفة، هاجم مستوطنون، منازل مواطنين فلسطينيين في بلدة "سنجل" شمال رام الله، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في البلدة المذكورة، قبل أن يتصدى لهم أهالي البلدة ويجبروهم على الفرار من المكان.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين المواطنين العزّل الذين هبّوا لحماية بلدتهم من هجوم المستوطنين المدججين بالأسلحة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت أطراف البلدة لتوفير الغطاء والحماية للمستوطنين، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الوجه، وصفت إصابته بالطفيفة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله، واعتدوا على ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وقال رئيس المجلس المحلي مروان صباح، إن المستوطنين هاجموا منزلين يقعان على مدخل القرية، وحطموا محتوياتهما.

ولفت إلى أن شبان القرية تصدوا للمستوطنين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مفترق عين أيوب في قرية رأس كركر غرب رام الله.