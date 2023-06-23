ميسي يوضح سبب توتر علاقته مع جماهير باريس سان جيرمان

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن أسباب توتر العلاقة بينه وبين جماهير فريقه السابق باريس سان جيرمان.

قضي ميسي عامين في صفوف سان جيرمان بعدما انضم إلى باريس في صفقة انتقال حر قادما من برشلونة.

وقال ميسي، في تصريحاته لشبكة بي إن سبورتس:"وافقت على الانتقال إلى باريس لأنني أحببت النادي، وكان لدي أصدقاء في الفريق".

وأوضح:"واجهت صعوبة في التكيف مع الفريق أكثر مما توقعت، خاصة أنني وصلت متأخرا ولم أشارك في فترة الإعداد".

وأضاف:"في البداية كانت علاقتي مع جماهير باريس رائعة، ولكن بعد ذلك بدأ البعض بمعاملتي بشكل مختلف".

وتابع:"لكن كان هناك جزء كبير من غالبية الجماهير ظلوا يعاملوني بشكل جيد كما البداية ، لكن حصل توتر في العلاقة مع جزء من الجماهير لم تكن رغبتي، ولكنها أمور حصلت مع مبابي ونيمار من قبل أنها طريقتهم في التشجيع".

وأتم:"أنا أحتفظ بذكريات جيدة مع مبابي ونيمار الذين دعموني منذ أول يوم لي مع الفريق".