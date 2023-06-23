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فنربخشة التركي يتعاقد مع زميل صلاح السابق

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 2:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 2:55 ص

أعلن نادي فنربخشة التركي، اليوم الجمعة، تعاقده مع النجم البوسني إدين دجيكو لاعب إنتر ميلان السابق، بعقد يمتد لمدة موسمين حتى صيف 2025.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد دجيكو مع ناديه السابق إنتر ميلان يوم 30 يونيو الجاري، ويحق للاعب البوسني الانتقال لأي نادي هذا الصيف مجانًا.

وقال نادي فنربخشة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «أضاف نادينا النجم العالمي الشهير إدين دجيكو إلى طاقمه لمدة عامين، سيرتدي مهاجم منتخب البوسنة والهرسك قميص فنربخشه في موسمي 2023-24 و 2024-25».

يُذكر أن دجيكو لعب مع محمد صلاح مهاجم منتخبنا الوطني وليفربول حاليًا، عندما كان الثنائي يتواجد في نادي روما الإيطالي موسم 2016 - 2017.


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