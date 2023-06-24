زيلينسكي يقيل شخصية عسكرية بشبهة ممارسة الفساد

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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعليماته بإقالة مسئول عسكري قيل إنه اشترى عقارات في إسبانيا خلال الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الرئيس اليوم الجمعة، تلقى القائد العام للقوات المسلحة فاليري سالوشتي تعليمات "فورية" بإقالة رئيس مكتب الاستبدال العسكري في منطقة أوديسا، "والذي تتحدث عنه الدولة بأكملها"، كما جاء بالبيان.

ذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية يوم أمس الخميس، أن أفراد عائلة المسئول العسكري اشتروا عقارات على الساحل الإسباني بقيمة تزيد على 3 ملايين يورو وسيارات فاخرة.

وتردد أن عمليات الاستحواذ من هذه الأسرة تمت في نهاية عام 2022 بعد اندلاع الحرب.

وقد تم بالفعل الإعلان عن القضية في أبريل الماضي من قبل عضو سابق في البرلمان.

ومع ذلك لم ترد كييف إلا بعد التقرير الصحفي.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستترتب هناك عوقب جنائية تتجاوز عملية الإقالة.