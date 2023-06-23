فرنسا تعبر إيطاليا بثنائية وتزاحم سويسرا على قمة المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا للشباب

تقاسم منتخبا فرنسا وسويسرا صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة في مرحلة المجموعات ببطولة أوروبا تحت 21 سنة، المقامة حاليا في جورجيا ورومانيا.

وفاز المنتخب الفرنسي للشباب 2 / 1 على نظيره الإيطالي، فيما تغلب منتخب سويسرا بالنتيجة ذاتها على منتخب النرويج، مساء الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة.

وتساوى المنتخبان الفرنسي والسويسري في رصيد 3 نقاط، كما تعادلا في فارق الأهداف أيضا، بعدما أحرز كل منهما هدفين وسكنت شباكهما هدف، في حين بقي منتخبا إيطاليا والنرويج بلا رصيد من النقاط.

وتقدم منتخب فرنسا بهدف عن طريق أرنود كاليموندو في الدقيقة 23، فيما تعادل بيترو بيليجري لمصلحة إيطاليا في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفي الشوط الثاني، أعاد برادلي باركولا التقدم لمنتخب فرنسا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يضطر منتخب (الديوك) للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لويك بادي في الدقيقة 83.

ورغم النقص العددي في صفوف المنتخب الفرنسي، لكن المنتخب الإيطالي عجز عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة. من جانبه، بدأ منتخب سويسرا مشواره في البطولة بفوز ثمين 2 / 1 على منتخب النرويج في وقت سابق اليوم.

وبادر المنتخب النرويجي للشباب بالتسجيل عن طريق إميل كونرادسين كيادي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل دان ندوي لمصلحة المنتخب السويسري في الدقيقة 36.

وواصل منتخب سويسرا صحوته في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الثاني من خلال كاستريوت إميري في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن تلتقي سويسرا مع إيطاليا يوم الأحد القادم في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين فرنسا والنرويج في اليوم ذاته.