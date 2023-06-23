 تموين المنيا تحرر 58 محضرا لمخالفات خلال حملة على المخابز والأسواق - بوابة الشروق
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تموين المنيا تحرر 58 محضرا لمخالفات خلال حملة على المخابز والأسواق

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 6:31 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 6:31 م

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، إن حملات رقابية على الأسواق أسفرت عن تحرير 58 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية.

وأشار إلى تحرير 48 محضرا تموينيا تنوع بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، عدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر في مجال متابعة الأسواق: بيع أزيد من السعر المقرر أو المعلن، وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جهته، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على أسواق مدن ومراكز المحافظة والقيام بدورها الرقابي والتصدي لأية محاولات بالتلاعب بالأسعار وحماية المواطنين من أية ممارسات احتكارية للسلع.

وطالب بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز شئون البيئة وحماية المستهلك، وخاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

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