برلين تبدي عدم اعتراضها على بيع وحدة المضخات الحرارية التابعة لفيسمان لشركة أمريكية

أبدى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، عدم اعتراضه على بيع قطاع المضخات الحرارية التابع لشركة فيسمان لشركة أمريكية.

وقالت متحدثة باسم الوزارة اليوم الجمعة إن الوزارة أصدرت ما يعرف بشهادة عدم الممانعة، والتي تصدر في إطار مراجعة الاستثمار.

يذكر أن شهادة عدم الممانعة يجري إصدارها شريطة الالتزام بالبنود التي اتفق عليها الطرفان والخاصة بتأمين موقع الشركة. وقالت المتحدثة إن هذه البنود تعد الأساس المعياري لإصدار القرار، مشيرة إلى أن الوزارة تفترض أن الطرفين سيلتزمان بهذه البنود وأردفت أنه بخلاف ذلك ستخوض الوزارة عملية مراجعة للصفقة مرة أخرى.

كانت شركة فيسمان لأجهزة التدفئة والتي تقع في ولاية هيسن أعلنت في أبريل الماضي أنها ستبيع قسم التكييف لديها والذي يتضمن وحدة المضخات الحرارية المدرة للأرباح إلى شركة كاريير جلوبال الأمريكية المنافسة.

وقدرت الشركة قيمة الصفقة بـ 12 مليار يورو، وذكرت فيسمان أن الجانبين اتفقا على ضمانات طويلة الأجل منها استبعاد شطب الوظائف المتعلق بظروف التشغيل لمدة ثلاثة أعوام، وتأمين المقار المهمة لمدة خمسة أعوام والإبقاء على مقر الشركة في هيسن كمقر رئيسي لمدة عشرة أعوام.