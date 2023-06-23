الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص مشتبها بهم بعد أعمال عنف استهدفت فلسطينيين

اعتقل جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك"، 3 أشخاص مشتبه بهم، في أعقاب أعمال شغب واسعة، من قبل مستوطنين إسرائيليين، استهدفت فلسطينيين، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

جاءت الاضطربات، في أعقاب هجوم في الضغة الغربية، يوم الثلاثاء الماضي، قتل فيه فلسطينيان، 4 إسرائيليين، وذكر موقع "واي نت" الإخباري أن المستوطنين أقاموا 7 بؤر استيطانية جديدة، ردا على ذلك.

كان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أعلن بالفعل عن تسريع بناء حوالي ألف منزل في المنطقة، بعد العنف.. وجاء في بيان من مكتبه: "ردنا على الإرهاب، هو محاربته بكل قوتنا وبناء بلدنا".