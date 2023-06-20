عامر حسين يعلن مقاضاة ميدو بسبب تصريحاته ضد اتحاد الكرة

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رد عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات أحمد حسام «ميدو» عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، والتي وصف تواجده في لجنة المسابقات إلى جانب عمله في الجبلاية بـ «قمة الفساد الكروي».

وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية: «أحد الإعلاميين تجاوز في حقي خلال الأيام الماضية، وسوف اقاضيه بشكل شخصي، مثلما فعلتها قبل ذلك».

وأضاف: «هذا الإعلامي اتهم اتحاد الكرة المصري بالفساد، وقام الاتحاد بتقديم شكوى ضد البرنامج للقناة التي يظهر من خلالها».

وأتم: «وهناك اجتماع لأعضاء اتحاد الكرة، لبحث تحويل هذا الإعلامي إلى لجنة الانضباط بصفته مسؤولًا في أحد الأندية».