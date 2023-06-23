كشفت المطربة بوسي، عن أنها لا تخفي ضعفها امام زوجها، قائلة: «ببين ضعفي أمام جوزي من غير أي خوف وكتير بعيط في حضنه بسبب اللي بتعرض له كتير على نفسيتي واعصابي بالذات من اقرب الناس ليا، والدنيا جت عليا كتير».

وأضافت بوسي خلال لقائه ببرنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الخميس، أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل شخص على قدر تحمله ولكنها أحيانا تشعر بالتعب بسبب معاناتها من أقرب الناس لها ويقابلون مساعدتها بالجحود.

وكشفت عن تعرضها للخيانات كثيرا في مشوار حياتها «وهذا لا يعني خيانة نسائية ولكن خيانات من البشر، بشكل عام أنا عندي أزمة ثقة في البشر»، مضيفة: «تعرضت لخيانات كتير في ناس كنت اعتبرهم من اهلي مش شرط يكون ست وتعرضت من خيانات منهم».