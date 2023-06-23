بابا الفاتيكان يؤكد مشاركته في يوم الشباب العالمي بلشبونة

أكد بابا الفاتيكان اعتزامه المشاركة في يوم الشباب العالمي الذي من المقرر أن يقام في العاصمة البرتغالية لشبونة في أغسطس المقبل.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في رسالة مصورة لشباب العالم قبل 40 يوما على بدء الفعالية السنوية "أنا مستعد!".

وقال البابا فرنسيس مساء أمس الخميس، وقد حمل حقيبة ظهر، إنه حزم أمتعته بالفعل لأنه يتوق للسفر إلى لشبونة.

وتزايد القلق بشأن صحة البابا واحتمال حضوره الارتباطات المقررة، ورحلاته المقبلة للخارج، بعدما خضع لجراحة في البطن مطلع يونيو.

وبدد البابا، الأرجنتيني (86 عاما) هذه المخاوف برسالته المصورة التي قال فيها: "يظن البعض إنني لا أستطيع السفر بسبب المرض، لكن الطبيب أخبرني أني يمكنني الذهاب، لذلك سأكون معكم".