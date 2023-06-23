مؤلف شوجر دادي: ليلى علوي نموذج للفكر الصحيح بالسينما

قال لؤى السيد مؤلف فيلم «شوجر دادي»، إن أحب تجربة «ماما حامل»، مؤكدًا أنه كان يتمنى تكرارها وتحققت بالفعل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن فيلم شوجر دادي، هو عائلي من الدرجة الأولى ومقدم لجميع الفئات العمرية، وليس مقصودًا أن يخاطب فئة منتصف العمر «الأربعينات»، ولكنها طبيعة الفيلم والقصة المقدمة به.

وعن طول فترة التصوير للعمل الفني بالنسبة للمؤلف، أكد أن طول المدة تشكل صعوبة بالنسبة له، لأنها تتطلب الحضور بشكل يومي والمتابعة بالجيدة لكل التفاصيل، منوهًا أنه يكون حريصًا على أن يخرج العمل بشكل جيد.

وبسؤاله عن موقفه من إضافة الفنان بيومي فؤاد باعتباره بطلًا للعمل في إضافة بعض الجمل أو الإيفيهات الكوميدية، ذكر أنه كان يدور بينهما مناقشة بما يتوافق مع البناء الدرامي للفيلم وبما لا يخل السيناريو، مضيفًا أن الفنان بيومي فؤاد كان يفاجئه بإيفيهات ولكنها كانت لذيذة وكانت تلقى قبولًا منه بشكل كبير.

كما أشاد بمشاركة الفنانة ليلى علوي في العمل وتعاونه معها مرة ثانية، بعد فيلم ماما حامل، مؤكدًا أنها نموذجًا للفكر الصحيح في السينما ولا تتدخل في عمل أحد من المشاركين في الفيلم وتترك كل شخص يقوم بمهامه.