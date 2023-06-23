السلطات الصينية تحتجز 9 أشخاص بعد انفجار في مطعم أودى بحياة 31 شخصا

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احتجزت السلطات الصينية تسعة أشخاص بعد انفجار في مطعم أودى بحياة 31 شخصا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صباح اليوم الجمعة.

وعبر مسؤولون صينيون عن تعازيهم العميقة لضحايا الانفجار المميت الذي وقع في مطعم في ينتشوان، عاصمة منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غرب الصين، في مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس.

وأعرب تاو شاوهوا، رئيس بلدية ينتشوان، عن تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين، وقدم اعتذارات عميقة لشعب ينتشوان، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأسفر الانفجار عن مقتل 31 شخصا وإصابة سبعة. وجميع المصابين الآن في حالة مستقرة بعد تلقي العلاج الطبي.

ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

وقال تاو إن الانفجار كان أخطر حادث في نينجشيا منذ سنوات، وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مع تكاليف باهظة للغاية ودروس مؤلمة.

وذكر رئيس البلدية أن العمل بدأ لمحاسبة المسؤولين. واحتجزت سلطات الأمن العام تسعة أفراد، بمن فيهم مدير المطعم والمساهمين والموظفين. وتم تجميد أصول الأشخاص التسعة.