مؤسس الشركة المصنعة للغواصة تيتان: اللوائح المتعلقة بزيارة تيتانيك من الصعب اجتيازها

قال الشريك المؤسس للشركة الأم للشركة المصنعة للغواصة "تيتان" أن اللوائح المتعلقة بزيارة حطام السفينة تيتانيك "من الصعب اجتيازها"، بعد ما يُعتقد أن الغواصة، التي وصلت لقاع البحر، انفجرت أثناء محاولة زيارة الموقع.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة عن جويليرمو سوهنلين، الشريك المؤسس لشركة "أوشنجيت اسكبيديشن" قوله إن هناك لوائح يتم تطبيقها فيما يتعلق بالغواصات، لكن "متفرقة" و"قديمة"، فيما كان يدافع عن الشركة، ضد النقاد من بينهم مخرج فيلم تيتانيك، جيمس كاميرون.

يأتي ذلك بعد أن فقدت الغواصة الاتصال مع منظم الرحلة، بعد ساعة و45 دقيقة، من نزولها إلى الحطام الذي يستغرق ساعتين، حيث تم الإبلاغ عن فقدان الغواصة، بعد انقطاع الاتصال بثماني ساعات.

ومع توجه المزيد من القوارب والطائرات والمركبات، التي يتم تشغيلها عن بعد، إلى منطقة البحث أمس الخميس، تأكد أن خمسة أشخاص على متن الغواصة "تيتان" لقوا حتفهم ، بعد العثور على أنقاض بالقرب من الحطام.

وتوفى الجميع في انفجار كارثي داخل الغواصة تيتان خلال رحلة إلى حطام السفينة الشهيرة تيتانيك قبالة سواحل كندا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، قال الأستاذ جيم ماكدونالد، رئيس ونائب مستشار جامعة ستراثكلايد، الأسكتلندية "نشعر بالصدمة والحزن الشديدين جراء وفاة سليمان داوود ووالده في الحادث المأساوي".

وقدم ماكدونالد تعازي الجامعة لأسرة داوود وكل من تضرروا من جراء الحادث البشع.

وأكدت الجامعة أمس الخميس، أن سليمان داوود كان طالبا بكلية الأعمال وأنهى لتوه سنته الأولى.

وأكد خفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحفي ببوسطن اكتشاف ذيل الغواصة على بعد نحو 490 مترا من مقدمة حطام السفينة تيتانيك.