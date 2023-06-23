يستقبل المسلمون شهر ذي الحجة، الذي يتميز بخصوصية عن باقي أشهر العام الهجري، بأنه يضم أحد أبرز أركان الإسلام وهو «فريضة الحج»، والتي يسرها الله، فلا تعد فرضا إلا على المستطيع والمقتدر بالمال والطاقة البدنية.

ومن جوانب الخصوصية أيضا أنها لا يمكن قضائها بأي من بقاع الأرض، إلا بمكة المكرمة ببيت الله الحرام، ما يجعلها أكبر اجتماع للمسلمين من الأعراق والأجناس المختلفة، بمشهد يؤكد الوحدة والمساواة.

والحج ركن من أركان الإسلام، وفُرض على النبي إبراهيم -عليه السلام- كما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ}، وبعد إقامة القواعد وتطهير البيت الحرام، كان الأمر الرباني لنبيه إبراهيم، بأن يدعو البشر من كل البقاع لحج بيت الله، منذ ذلك النداء ومكة المكرمة مجتمع العرب للحج في كل عام.

ومع ظهور الإسلام وتمدده في مشارق الأرض ومغاربها، تطلب الأمر عناية واهتمام من القائمين على حكم الدولة الإسلامية، في التيسير على هؤلاء الحجيج طريقهم لأداء الفريضة، ويتحقق مراد الله، بقوله تعالى في سورة الحج: "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ".

وانطلاقا من نص الآية الكريمة، تستعرض «الشروق» في حلقات مسلسلة بالأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، رحلة تاريخية لتطور الحج ودروبه ومسالكه، والطقوس المرتبطة على امتداد التاريخ الإسلامي.

- الحلقة الرابعة:

تحدثنا بالحلقة السابقة، عن وسائل السفر التي اعتمد عليها الحجاج قديما برحلاتهم إلى الأراضي المقدسة، وذكرنا أن الإبل كانت الوسيلة الرئيسة لسفر الحجاج عبر العصور المختلفة حتى قرب نهاية النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، وللجمل مقدرة على تحمل مشاق السفر.

ونستكمل في حلقة اليوم، مع الحديث عن مواقع ومحطات تحرك قوافل الحج، والتي كانت من بينها "بركة الحاج" التي انطلقت منها وفود الحجيج من مصر وبلاد العرب، كما ورد بكتاب "الملامح الجغرافية لدروب الحجيج" للكاتب والباحث سيد عبدالمجيد بكر.

* مسميات عديدة

يشير الكتاب إلى أن موقعها يبعد عن مدينة القاهرة إلى الشمال الشرقي، ومنها كانت تبدأ الرحلة، وأشار إليه الجغرافيون العرب باسم "الجب"، وكان هذا قبل تحول طريق الحج إلى ميناء عيذاب إبان الحروب الصليبية.

ويضيف: "بعد عودة طريق الحج إلى شبه جزيرة سيناء والعقبة في النصف الثاني من القرن السابع الهجري، أشار إليه المؤرخون باسم بركة الحاج، ويقال لها بركة الجب أو بركة الحج أو بركة الحجاج".

* سر التسمية

وعرفت بالبركة بسبب انخفاض أرضها عن منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لها، كما روى المقريزي في خططه.

ويضيف عنها بأنها كانت منتزها للملوك، وكان بها سوق، والإقامة بها 5 أيام استعدادا للرحيل، وتتبع المنطقة حاليا مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.