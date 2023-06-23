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الكاف يدرس تغيير مُسمى «دوري السوبرليج الأفريقي»

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 6:38 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 6:38 م

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تغيير مُسمى "دوري السوبرليج الإفريقي"، وابتكار اسم جديد، وذلك لأسباب تسويقية.

وكان الكاف قد أعلن عزمه إطلاق النسخة الأولى من البطولة، بعدما تم الكشف عن التصنيف الأول والثاني للأندية المنتظر مشاركتها في هذه البطولة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مُسمى "دوري السوبرليج الأفريقي" يحمل دلالة غير جذابة بالنسبة للجانب التسويقي، بالنظر إلى مُسمى "دوري السوبر ليج الأوروبي" والذي أثار أزمة كبيرة ما بين الأندية الأوروبية واليويفا وانتهى بفشل الفكرة.

ومن المقرر أن تنطلق المسابقة في أكتوبر المقبل، علما بأن النادي الأهلي من المتوقع أن يشارك في النسخة الأولى لهذه المسابقة الوليدة.


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