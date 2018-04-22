شهدت إحدى الملاهي بمول شهير بمنطقة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية، سقوط إحدى الألعاب، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال، فيما جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

أسماء المصابين جراء انقلاب لعبة داخل أحد الملاهي الخاصة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وهم كلا من: أحلام أحمد عبدالرحمن، 14 سنة، مقيمة كفر شبين ومصابة باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وحبيبة محمد البجوتى، 13 سنة مصابة بكدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء 11سنة، مصابة باشتباه بكشر بالساق الأيسر، وحنين وحيد، 16 سنة، مقيمة طحا نوب ومصابة باشتباه بكسر بالعمود الفقري، وليلي أحمد حسيت، 17 سنة، مصابة باشتباه بكسر بالساق الأيسر.

جرى فور وصول المصابين تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة لهم، وأنه تقرر خروج 3 حالات من المصابين بعد عمل الإشاعات اللازمة لهم، وحجز الباقي منهم.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية يفيد إصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط إحدى ألعاب الملاهي بدائرة المركز، وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط لعبة من إحدى الملاهي، وجرى نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر العام لاتخاذ اللازم.