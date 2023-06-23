مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 23 يونيو 2023 على العديد من المباريات في مختلف الملاعب العربية أبرزها مواجهة الزمالك أمام فاركو فى كأس مصر، إلى جانب مباريات الدوري المغربي.

مواعيد مباريات كأس مصر

طلائع الجيش X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة om time sport

الزمالك X فاركو – الساعة 9:30 مساء على قناة om time sport

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الفتح الرياضي X حسنية أغادير – الساعة 10 مساء

المغرب الفاسي X الوداد – الساعة 10 مساء

اتحاد طنجة X الجيش الملكي – الساعة 10 مساء

أولمبيك خريبكة X الاتحاد الرياضي التوركي – الساعة 10 مساء

مولودية وجدة X المغرب التطواني – الساعة 10 مساء

نهضة بركان X شباب المحمدية – الساعة 10 مساء

شباب السوالم الرياضي X أولمبيك آسفي – الساعة 10 مساء

الرجاء X الدفاع الحسني الجديدي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

اتحاد الجزائر X مولودية الجزائر – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

اتحاد تطاوين X الأولمبي الباجي – الساعة 6:30 مساء

الاتحاد المنستيري X اتحاد بن قردان – الساعة 6:30 مساء