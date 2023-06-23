التشيك تطالب بتسريع وتيرة ضم دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي

دعت جمهورية التشيك وست دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي التكتل إلى تسريع عملية انضمام دول غرب البلقان، المرشحة، وهي البوسنة والهرسك، وصربيا ومونتينيجرو (الجبل الأسود) ومقدونيا الشمالية وألبانيا.



وتسمى المجموعة الجديدة المؤلفة من سبع دول وهي التشيك والنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا واليونان وإيطاليا، أصدقاء غرب البلقان والتي قدمها وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالينبرج أمام المنتدى الأوروبي فاخاو اليوم الجمعة، بحسب إذاعة راديو براغ إنترناشيونال.



ووجه وزراء خارجية الدول السبع إعلانا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، دعت فيه مجموعة أصدقاء غرب البلقان إلى "تسريع الاندماج بخطوات ملموسة لعام 2024 وما بعدها"، مضيفين أن عملية الانضمام للاتحاد الأربي كانت بطيئة ومعقدة وبيروقراطية للغاية.



وشددت المجموعة على أن أحداث العنف الأخيرة في شمال كوسوفو أظهرت أن التوترات التي لم يتم حلها والصراعات الطويلة الأمد يمكن أن تقوض استقرار منطقة غرب البلقان، المحاطة بدول الاتحاد الأوروبي.