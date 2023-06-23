فيتامينات الحمل لا قيمة لها!

نشرت الدورية العلمية Drug and therapeutics Bulletin والتى تختص بالأدوية نتائج دراسة علمية موسعة تشير إلى أن مجموعة الفيتامينات التى اعتادت السيدات الحوامل تناولها طوال فترة الحمل قد لا تمثل القيمة المرجوة منها.



أكدت الدراسة أن ما تحتاجه الحامل من فيتامينات لا يزيد عن جرعة يومية من حامض الفوليك ٤٠٠ ميكروجرام بعد أن تأكدت فائدته فى حماية الجنين من تشوهات القناة العصبية.



أيضا جرعة من فيتامين (د) لحماية عظام الأم والجنين. توصى الدراسة بأن تتناول الأم طعاما متوازنا والكثير من الخضراوات والفاكهة الطازجة ومنتجات الألبان إلى جانب قدر كافٍ من المياه.