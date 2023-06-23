الاستخبارات الداخلية الألمانية تعلن عن مراقبة مجموعة مبادرة التلاحم الشعبوية

يقوم المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) الآن بمراقبة مجموعة "مبادرة تسوزامنبروكن"أي: مبادرة التلاحم، بعد أن تثبتت أنها جناح يميني له تطلعات متطرفة.

وتسعى حركة التوطين اليمينية المتطرفة والعدائية للأجانب، والتي لها صلات بمتطرفين يمينيين معروفين، إلى إعادة توطين قوميين ألمان إثنيين في مناطق مركزية في ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس تسايتونج"، أكدت متحدثة باسم المكتب الاتحادي لحماية الدستور اليوم الخميس أن المكتب وضع المجموعة تحت المراقبة، مشيرة إلى أن المبادرة تعتبر شبكة "متعددة التنظيم" تضم يمينيين متطرفين بأجندة "قومية عرقية (إثنية)".

وأضافت المتحدثة أن ممثلي المجموعة "يعبرون علنيا وبانتظام عن فهم عرقي حصري لـ الشعب مع إشارة متكررة إلى مصطلحات نازية (الاشتراكية القومية)".

وكانت المجموعة سعت إلى إقناع متطرفين يمينيين بالانتقال من غرب ألمانيا إلى مناطق في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة ولا سيما إلى ولايتي سكسونيا وتورينجن.

ويحذر التقرير السنوي الجديد للمكتب من "زيادة" جهود التوطين اليمينية المتطرفة في الآونة الأخيرة، ويذكر بشكل منفصل حركات المستوطنين القومية العرقية.

ووفقا للتقرير، تعتبر مجموعات المستوطنين اليمينية المتطرفة أن أهدافها تتمثل في "الحفاظ على الألمان"، وتفهم "الجيرمانية" على أنها مفهوم عرقي يُحدد بواسطة الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة "فولكيش، أي الشعبي" وأيدولوجيا "الدم والأرض"، وهو مفهوم يعود للنازيين ويعبر عن السعي إلى توحيد العرق مع مكان محدد.

من جانبه، كان رئيس المكتب توماس هالدنفانج قال خلال تقديم التقرير أول أمس الثلاثاء إن المستوطنين الشعبويين يحاولون السيطرة على مناطق معزولة صغيرة لإنشاء معاقل قوية هناك.