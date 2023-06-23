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انتخاب بن جلوي رئيساً للاتحاد الآسيوي للترايثلون

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 يونيو 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يونيو 2023 - 3:55 م

انتخبت الجمعية العمومية الـ31 للاتحاد الآسيوي للترايثلون بالإجماع، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيسا للاتحاد القاري للأعوام الأربعة المقبلة، كثاني شخصية رياضية سعودية تتولى رئاسة اتحاد رياضي قاري أولمبي .

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت ظهر اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو ، بحضور المهندس علي مقبول رئيس الاتحاد السعودي للترايثلون، ونائبه الأستاذة جود جمجوم، إلى جانب 34 رئيساً من رؤساء الاتحادات الوطنية الآسيوية للترايثلون.

ورفع الأمير فهد بن جلوي، الشكر والامتنان والتقدير، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من دعم سخي ولا محدود للرياضة السعودية بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمر الذي اسهم في زيادة تواجد القدرات السعودية في المنظمات الرياضية الدولية والقارية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن لعبة الترايثلون تمر بتنمية هائلة على مستوى القارة الآسيوية، وسجلت زيادة ملحوظة في أعداد ممارسيها، مبديا اعتزازه وامتنانه بثقة الجمعية العمومية للاتحاد لتزكيته رئيساً.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي للترايثلون تأسس عام 1991م ومقره طوكيو.


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