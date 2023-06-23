وزيرة الخزانة الأمريكية: تراجع مخاطر سقوط الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن مخاطر وقوع الاقتصاد الأمريكي في دائرة الركود في تراجع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها فيما يتعلق باحتمالات الركود الاقتصادي: "توقعاتي أن هذه الاحتمالات تتراجع، بالنظر إلى مرونة سوق العمل وانحسار التضخم".

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع وكالة بلومبرج: "لن أقول إنه لا توجد مخاطر لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يشدد السياسات"، في إشارة إلى قيام البنك المركزي الأمريكي برفع معدلات الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022، مع احتمالات إقدامه على رفع الفائدة مجددا.

وقالت يلين: "على الأرجح، سوف نحتاج إلى خفض الانفاق حتى يمكننا السيطرة على التضخم". وأضافت أن المؤشر الرئيسي للأسعار، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، "مرتفع للغاية".

وذكرت يلين أن "التضخم انخفض في الواقع كثيرا، وسوف يستمر في التراجع"، وأرجعت أسباب ذلك جزئيا إلى التعديلات التي يشهدها سوق العقارات.

وفي إشارة إلى الجدل الدائر بين خبراء الاقتصاد بشأن رفع نسبة التضخم المستهدفة من 2%، قالت يلين إن مثل هذا النقاش غير مناسب في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسات لاحتواء زيادة الاسعار، وأوضحت "يمكنك أن تخوض نقاشا جيدا بشأن نسبة التضخم المستهدفة، ولكن الآن ليس التوقيت المناسب".