نائب محافظ الوادي الجديد تُشارك بمؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات

شاركت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بمؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين ونوابهم، ومارجريت سانشو نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، والذي يهدف إلى وضع مقياس علمي دقيق لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى الوحدات المحلية؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل تلك الإدارات في دفع عجلة النمو وتحقيق النمو الشامل والمستدام، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في سياسات التنمية المُتبّعة في كلِ وحدةٍ إداريةٍ، وتعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، لضمان العمل على سد الفجوات التنموية فيما بينها.