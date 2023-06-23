موكوكو يدين الإساءات العنصرية ويصفها بـ شيء مقزز

أدان اللاعب الألماني يوسوفا موكوكو الإساءات العنصرية التي تعرض لها وزميله جيسيك نجانكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب مباراة المنتخب الألماني للشباب أمس الخميس في بداية مشواره ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم للشباب تحت 21 عاما.

وأهدر كل من اللاعبين الاثنين ضربة جزاء خلال المباراة التي انتهت بتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإسرائيلي 1 / 1، ليتعرض الثنائي لموجة من الإساءات العنصرية عبر الإنترنت.

وقال موكوكو البالغ من العمر 18 عاما :"إذا فزنا، فنحن جميعا ألمان. وعندما نخسر، تأتي تعليقات القرود. جيسيك تعرض لها، وأنا كذلك. أشياء كهذه لا تنتمي لكرة القدم."

وأضاف موكوكو، المولود في الكاميرون :"نحن لا نهدر عن قصد: نحاول مساعدة الفريق. عندما تتلقى أخبار كهذه، يكون الأمر مقززا."

وأشار موكوكو إلى أنه واجه مثل هذه التعليقات بشكل متكرر، وأضاف :"هذا يكفي. حان الوقت لاتخاذ موقف ضد هذا."

كذلك أدان أنطونيو دي سالفو المدير الفني لمنتخب الشباب الألماني، الهجوم على اللاعبين.

وقال دي سالفو إنه رغم أنه من غير الممكن السيطرة على كل شيء على الإنترنت، "يجب أن تكون هناك عقوبة. فهذا شيء سخيف."

ودافع المدرب عن لاعبيه قائلا :"اللاعبان يعشقان اللعب لألمانيا، وهما ألمانيان، يقدمان كل شيء لبلدهما... أي شكل من العنصرية والتمييز، هو أدنى مستوى، وليس مقبولا على الإطلاق."