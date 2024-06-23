أوربان يجعل الهجرة محور تركيز الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لوسائل إعلام ألمانية أنه يريد أن يجعل من قضية الهجرة نقطة محورية في الرئاسة المجرية المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح في تصريحات لمجموعة صحف "فونكه" الألمانية الإعلامية نشرت اليوم الأحد أنه يرحب بموقف المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يدرس خيارات التعهد بالقيام بإجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن المجر ستتولى بداية من شهر يوليو المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، التي تجري بالتناوب كل ستة أشهر، خلفا لبلجيكا.

وقال أوربان إن المجر تنفذ بالفعل سياسة تقضي بفحص طلبات اللجوء في دولة ثالثة، على سبيل المثال في السفارة المجرية في بلجراد، قبل إعطاء المتقدمين الضوء الأخضر لدخول البلاد.

يشار إلى أنه في منتصف يونيو الجاري أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمرا بتغريم المجر مبلغ قدره 200 مليون يورو (216 مليون دولار) ومليون يورو إضافية يوميا لعدم تنفيذ حكم سابق لتغيير سياسات اللجوء.

وجاء الحكم بعد حكم قضائي صدر في ديسمبر 2020 يأمر بودابست بتغيير إجراءاتها لمنح الحماية الدولية وإعادة مواطني الدول الثالثة.

يشار إلى أن منصب رئاسة الاتحاد الأوروبي بيروقراطي إلى حد كبير ويتضمن وضع جداول أعمال الاجتماعات وتوجيه المناقشات السياسية نحو اتخاذ قرار، وفي بعض الأحيان السعي للتوصل إلى حل وسط بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما لا يكون هناك إجماع واضح.

وتعهدت المجر بأن تكون وسيطا عادلا، لكن علاقة بودابست متوترة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا تتعلق بسيادة القانون والفساد.