غادر سفير إسرائيل لدى بوغوتا البلاد، إثر قطع كولومبيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الهجمات المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «الأناضول»، أعرب السفير الإسرائيلي غالي داغان، في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكره كولومبيا، قائلًا: «بدأت افتقدك منذ الآن. إلى اللقاء».

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب مارجريتا مانجاريز، ستنهي أيضا مهمتها الدبلوماسية في إسرائيل بحلول نهاية يونيو الجاري.

وفي 1 مايو الماضي، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، في كلمة خلال احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل جراء حربها المتواصلة على قطاع غزة.

وعزا القرار إلى «وجود حكومة ورئيس (في إسرائيل) يمارسان الإبادة الجماعية»، وأكد أن «عصر الإبادة الجماعية وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود»، محذرا من أنه «إذا ماتت فلسطين، ماتت الإنسانية».

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 37 ألفًا و551 فلسطينيا، وإصابة 85 ألفًا و911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.