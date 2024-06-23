القسام تعلن تدمير آلية هندسية إسرائيلية بمدينة رفح وتؤكد اشتعال النيران فيها

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، صباح الأحد، تدمير آلية هندسية إسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية، مؤكدة اشتعال النيران فيها.

وكتبت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «كتائب القسام تدمر آلية هندسية صهيونية من نوع (أوڤك كاربت) بصاروخ موجه غرب منطقة تل زعرب بمدينة رفح جنوب القطاع، واشتعال النيران فيها».

وفي وقت سابق، قالت القسام إنها «تدُك بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، جنود وآليات العدو في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون».

وقبل قليل، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل بحي البرازيل جنوبي المدينة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 37 ألفًا و551 مواطنا، وإصابة 85 ألفًا و911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.