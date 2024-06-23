تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، صورة الأسير من قطاع غزة بدر دحلان، 29 عامًا، الذي ظهر جاحظ العينين نتيجة صدمة واضطراب نفسي شديد عقب خروجه من أسر الاحتلال الإسرائيلي بعد قضاء شهر واحد.



وظهرت على "دحلان"، آثار تعذيب واضحة على وجهه ويديه وأنحاء مختلفة من جسده، وقال متلعثما إنه اُعتقل قبل حوالي شهر من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح أنه مرّ بظروف قاسية خلال فترة اعتقاله، وتعرض لانتهاكات وتعذيب، قبل أن يتم الإفراج عنه، يوم الخميس 20 يونيو، واصفًا فترة الاعتقال بـ"الكابوس".

وظهر "دحلان"، في صورة له في حالة اضطراب نفسي شديد، مع صورة مرفقة أخرى لشاب يرتدي بذلة، ويحمل نفس لون عيني دحلان، بزعم أنه يمثله قبل الأسر، لكن ما حقيقة هذا الصورة؟



*حقيقة صورة الأسير الفلسطيني المفزوع قبل الأسر

الصورة المتداولة للشاب المرتدي بذلة ليست للأسير الفلسطيني بدر دحلان قبل أسره، لكنها تعود للشاب الصحفي قصي سالم الذي راح ضحية قصف إسرائيلي في يناير الماضي، برفقة الصحفيين حمزة الدحدوح، ومصطفى ثريا، والذي يحمل أوجه شبه كبيرة في الشكل ولون العينين مع الأسير الناجي دحلان.

فيما تداول نشطاء فلسطينيون الصورة الحقيقية للشاب بدر دحلان قبل دخوله أسر الاحتلال الإسرائيلي في منشور عبر "فيسبوك".

من ناحية أخرى نشر الإعلامي الفلسطيني يحيى سالم، عبر خاصية الاستوري على صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" توضيح بأن الصورة ليست للأسير المُفرج عنه بدر دحلان، بل تعود لابن عمه الشهيد قصي سالم.

ويذكر أنه في السابع من يناير الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية سيّارة تقل صحافيين غربيّ مدينة خانيونس، جنوب القطاع، راح ضحيتها الصحفيين حمزة وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، وإصابة صحفي آخر، فيما أفادت تقارير إعلامية أن الصحفي قصي سالم كان يقود السيارة وقت استهدافها ما أدى لاستشهاده.