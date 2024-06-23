تبون: الجزائر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على الطفرة التي حققتها البلاد في المجال الزراعي واقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي التام من القمح الصلب بموازاة مع إدخار 1.2 مليار دولار كانت موجهة لاستيراد هذه المادة.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المجتمع اليوم الأحد، أن الرئيس تبون، شدّد خلال الاجتماع على أن الاكتفاء الذاتي التام أصبح قريب المنال بوصول الإنتاج إلى 80% من القمح الصلب.

ولفت بيان مجلس الوزراء إلى إدخار 1.2 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة على خلفية الإنتاج المحقق من القمح الصلب.

وكشف ذات المصدر أن تبون، أمر بتحديد هدف استراتيجي للوصول إلى توسيع المساحات المزروعة بالجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار، إلى جانب إنتاج حبّ الذرة، وبمنع حصاد هذا المحصول نبتة خضراء، في مرحلة النضج غير التام.

كما أبرز أن قطر استثمرت في مساحات تبلغ 117 ألف هكتار، مقابل 36 ألف هكتار لإيطاليا، بينما قدر الاستثمار الوطني بـ120 ألف هكتار.

ووجّه تبون، بإشراك المزارعين في التوعية لتحسين مردودية الهكتار الذي يجب ألاّ يقل في الجنوب عن 55 قنطارا ( 1 قنطار= 100 كيلوجرام) في الهكتار الواحد، لِمَا تملكه هذه المناطق من إمكانيات عملاقة، لا سيّما الماء والكهرباء.