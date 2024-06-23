سنغافورة: الأمطار الغزيرة والرياح القوية تدفع السلطات لفحص الأشجار

عززت السلطات في سنغافورة عمليات فحص الأشجار في جزيرة سنتوسا بسبب تغير المناخ، وامتداد موسم الأمطار الموسمية وزيادة هطول الأمطار وغيرها من تأثيرات الطقس السيء في الأشهر الماضية.

وتشمل هذه الإجراءات والتي بدأت في نوفمبر 2023، فحص الأشجار وتهذيبها بشكل أكثر، خاصة الأشجار الموجودة في مناطق تشهد حركة كبيرة من المواطنين والمناطق التي تتعرض فيها الأشجار لرياح قوية.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن متحدث باسم مؤسسة تنمية سنتوسا قوله إن عام 2024 شهد حتى الآن، أربعة بلاغات عن سقوط أشجار فضلا عن 11 بلاغا عن سقوط فروع أشجار في سنتوسا بسبب الطقس السيء والأمطار الغزيرة.

ويحذر خبراء من أن تغير أنماط الطقس الناجم عن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى وقوع المزيد من حوادث سقوط الأشجار أو فروعها.