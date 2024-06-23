 سنغافورة: الأمطار الغزيرة والرياح القوية تدفع السلطات لفحص الأشجار - بوابة الشروق
الأحد 23 يونيو 2024 7:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سنغافورة: الأمطار الغزيرة والرياح القوية تدفع السلطات لفحص الأشجار

سنغافورة - د ب أ
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 7:01 م | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 7:01 م

عززت السلطات في سنغافورة عمليات فحص الأشجار في جزيرة سنتوسا بسبب تغير المناخ، وامتداد موسم الأمطار الموسمية وزيادة هطول الأمطار وغيرها من تأثيرات الطقس السيء في الأشهر الماضية.

وتشمل هذه الإجراءات والتي بدأت في نوفمبر 2023، فحص الأشجار وتهذيبها بشكل أكثر، خاصة الأشجار الموجودة في مناطق تشهد حركة كبيرة من المواطنين والمناطق التي تتعرض فيها الأشجار لرياح قوية.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن متحدث باسم مؤسسة تنمية سنتوسا قوله إن عام 2024 شهد حتى الآن، أربعة بلاغات عن سقوط أشجار فضلا عن 11 بلاغا عن سقوط فروع أشجار في سنتوسا بسبب الطقس السيء والأمطار الغزيرة.

ويحذر خبراء من أن تغير أنماط الطقس الناجم عن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى وقوع المزيد من حوادث سقوط الأشجار أو فروعها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك