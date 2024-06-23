 تركيا تعلن عن تدريبات بحرية قبالة سواحل ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تعلن عن تدريبات بحرية قبالة سواحل ليبيا

أنقرة - د ب ا
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 10:17 م | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 10:17 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن الفرقاطة "تي جي غي كمال ريس" أجرت تدريبات قبالة سواحل ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إن الفرقاطة "تي جي غي كمال ريس" المشاركة في مهمة لمجموعة المهام البحرية التركية، نفذت تدريبات على هبوط وإقلاع المروحيات وإطلاق النار قبالة السواحل الليبية،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كانت تركيا قد نشرت قوات في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة بقيادة فايز السراج في قتالها ضد قوات مايسمي بالجيش الوطني الليبي، كما ابرمت انقرة وطرابلس مذكرتين واحدة أمنية واخرى تتعلق بترسيم الحدود البحرية في شهر نوفمبر عام 2019

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