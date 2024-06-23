تقرير: التحالف بقيادة أمريكا ينتهك المجال الجوي السوري 11 مرة خلال 24 ساعة

انتهكت طائرات ومسيرات تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المجال الجوي السوري في منطقة التنف 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما قاله نائب رئيس مركز المصالحة الروسية بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن الميجور جنرال يوري بوبوف قوله "على مدار الـ24 ساعة الماضية تم تسجل 11 انتهاكا في منطقة التنف، نفذها زوج من مقاتلات إف-15، وزوج من مقاتلات تايفون، وثلاثة أزواج من طائرات إيه -10 ثاندربولت الهجومية، ومسيرة إستطلاع من طراز إم كيو-9 ومسيرة هجومية".

وبحسب بوبوف فإن مثل هذه التحركات تشكل سابقة خطيرة للحوادث الجوية، وتؤدي إلى تصعيد الوضع العام في الأجواء السورية.