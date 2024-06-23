إذاعة الجيش الإسرائيلي: حماس تبدأ حملة تجنيد وتدريب مقاتلين جدد

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حركة حماس بدأت حملة لتجنيد وتدريب مقاتلين جدد في غزة، من أجل تعبئة صفوفها، عوضًا عن قرابة 14 ألف مقاتل سقطوا في المعارك.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية، عن التقرير العبري مزاعمه بأن حماس بدأت حملة لتجنيد الشباب البالغ من العمر 18 عامًا، مُدعيًا التعرف في الأيام الأخيرة، على محاولات تدريب هؤلاء الشباب الغزيين وضمهم لصفوف كتائبها.

ويزعم جيش الاحتلال أن «محاولات التعافي الرئيسية لحماس تتم في الأماكن التي لم يعد الجيش الإسرائيلي يعمل فيها، تحديدا شمال القطاع وخانيونس».

كما يدعي الجيش الإسرائيلي أن «الحركة تحاول استعادة السيطرة على إدارة القطاع مدنيًا، عبر نشر الشرطة المحلية وتوزيع المساعدات الإنسانية».

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 37 ألفًا و551 فلسطينيا، وإصابة 85 ألفًا و911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



