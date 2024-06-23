ورشة عمل عالم نيوديميوم وسر المغناطيسية في مكتبة مصر الجديدة للطفل غدا الاثنين

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 11 من صباح غد الاثنين ورشة عمل بعنوان "عالم نيوديميوم"، والتي تدور حول عالم المغناطيسة وتتناول التعريف به وأنواعه والفائدة العائدة منه.



قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة إلى أن هذه الورش هدفها الاهتمام بالأطفال وتنمية مداركهم في مختلف المجالات وتلبية احتياجاتهم، وصقل مواهبهم، مؤكدا أن الورشه تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بواسطة التعليم الترفيهي التفاعلي حيث يخوض الطفل بنفسه التجربة المثيرة التي تحدث أمامه.



وأوضح أن الأطفال سوف يتعرفون على مدار ساعتين ونصف، على كل أنواع المغناطيس ويخوض تجربة اللعب مع أقوى نوع منه، وهو مغناطيس نيوديميوم، ويتعرفوا على المفتاح المغناطيسي، ويجري أقوى تجربة صوت وضوء وحركة، ويلمس الطفل بنفسه قوة المغناطيس مع لعبة صيد المعادن بدل صيد السمك، ويتعرف على قوة المغناطيس مع لعبة الخيط الطائر، وإجراء التحارب حول المغناطيس الكهربائي، وفي أعقاب الورش يتم عرض فيلم وثائقى حول عالم الجابية.



يذكر أن المغناطيس عبارة عن صخرة أو قطعة معدنية يمكنها سحب أنواع معينة من المعادن باتجاهها وتسمى هذه القوة بالمغناطيسية وهي قوة أساسية موجودة في الطبيعة مثل الكهرباء والجاذبية.

وتأثير المغناطيسية يمتد على مسافة فلا يجب على المغناطيس أن يلمس المعدن مباشرة لسحبه، ويحتوي كل مغناطيس على قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي